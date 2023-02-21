Шумакова Александра Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шумакова Александра Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1916

Дата смерти

2017

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1916 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1941 г.р.

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Шумаков Сергей

Мать: Шумакова Христина

Рождение ребёнка
28.12.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нориков Степан Лукьянович

Рождение ребёнка
?.08.1941

Дочь: Мария (Марина) Степановна

Отец ребёнка: Нориков Степан Лукьянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нориков Степан Лукьянович

Смерть
2017
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