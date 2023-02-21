Шумакова Александра Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1916
Дата смерти2017
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: Шумаков Сергей
Мать: Шумакова Христина
Рождение ребёнка
28.12.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Нориков Степан Лукьянович
Рождение ребёнка
?.08.1941
Дочь: Мария (Марина) Степановна
Отец ребёнка: Нориков Степан Лукьянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2017