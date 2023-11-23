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Анна Всильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Василий Иванов

Мать: Ульяна Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николай Григорьев

Рождение ребёнка
1792

Сын: Иван Николаев

Отец ребёнка: Николай Григорьев

Рождение ребёнка
1793

Сын: Павел Николаев

Отец ребёнка: Николай Григорьев

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Мария Николаева

Отец ребёнка: Николай Григорьев

Рождение ребёнка
1801

Сын: Михаил Николаев

Отец ребёнка: Николай Григорьев

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Олимпиада Николаева

Отец ребёнка: Николай Григорьев

Смерть
Неизвестно

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