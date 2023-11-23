Анна Всильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Василий Иванов
Мать: Ульяна Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николай Григорьев
Рождение ребёнка
1792
Сын: Иван Николаев
Отец ребёнка: Николай Григорьев
Рождение ребёнка
1793
Сын: Павел Николаев
Отец ребёнка: Николай Григорьев
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Мария Николаева
Отец ребёнка: Николай Григорьев
Рождение ребёнка
1801
Сын: Михаил Николаев
Отец ребёнка: Николай Григорьев
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Олимпиада Николаева
Отец ребёнка: Николай Григорьев
Смерть
Неизвестно