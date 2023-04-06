Теплов Николай Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Теплов Николай Павлович

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

12.03.1887

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
С 1905 по 1909
Орловская губерния
Место жительства
По 1905
Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
С 1909 по 1909
Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
С 1914 по 1915
Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
С 1915
Самара, Самара, Самарская область
Место жительства
С 1935
Орехово-Зуево, Орехово-Зуево, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Место жительства
Неизвестно
Днепропетровск (ныне - Днепр, Украина)
Место жительства
Неизвестно
Ишим, город Ишим, Тюменская область
Место жительства
Неизвестно
Каменское, Днепропетровская область, Украина
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Пермский край
Смерть
1942
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