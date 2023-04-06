Теплов Николай Павлович
Место рождения
Дата рождения12.03.1887
Дата смерти1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1905 по 1909
Орловская губерния
Место жительства
По 1905
Место жительства
С 1909 по 1909
Место жительства
С 1914 по 1915
Место жительства
С 1915
Самара, Самара, Самарская область
Место жительства
С 1935
Орехово-Зуево, Орехово-Зуево, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Место жительства
Неизвестно
Днепропетровск (ныне - Днепр, Украина)
Место жительства
Неизвестно
Ишим, город Ишим, Тюменская область
Место жительства
Неизвестно
Каменское, Днепропетровская область, Украина
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Пермский край
Смерть
1942