Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
(Киселева) Елена Кондратовна
(Киселева) Елена Кондратовна
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1797
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Киселев Кондрат Климонтович
1754 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
АШ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец:
Киселев Кондрат Климонтович
Мать:
?
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия