Разгоняева (Колыванова) Дарья Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.03.1911
Дата смерти24.08.1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.02.1936
Дочь: Беломытцева Разгоняева Мария Максимовна
Отец ребёнка: Разгоняев Максим
Смерть
24.08.1992
Старая Чемровка, Бийский муниципальный район, Алтайский край