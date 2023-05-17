Разгоняева (Колыванова) Дарья Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Разгоняева (Колыванова) Дарья Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.03.1911

Дата смерти

24.08.1992

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.02.1936

Дочь: Беломытцева Разгоняева Мария Максимовна

Отец ребёнка: Разгоняев Максим

Смерть
24.08.1992
Старая Чемровка, Бийский муниципальный район, Алтайский край

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