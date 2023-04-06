Оглоблина Степанида Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оглоблина Степанида Тимофеевна

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Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Оглоблин - Бастрыкин Климентий Михайлович

Отец ребёнка: Оглоблин (приемыш) Михаил Филиппович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Александра Михайловна

Отец ребёнка: Оглоблин (приемыш) Михаил Филиппович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
02.03.1846

Сын: Оглоблин Василий Михайлович

Отец ребёнка: Оглоблин (приемыш) Михаил Филиппович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Анна Михайловна

Отец ребёнка: Оглоблин (приемыш) Михаил Филиппович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Мария Михайловна

Отец ребёнка: Оглоблин (приемыш) Михаил Филиппович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Оглоблин (приемыш) Михаил Филиппович

Смерть
Неизвестно
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