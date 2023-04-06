Оглоблина Степанида Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1838
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Александра Михайловна
Отец ребёнка: Оглоблин (приемыш) Михаил Филиппович
Рождение ребёнка
02.03.1846
Сын: Оглоблин Василий Михайлович
Отец ребёнка: Оглоблин (приемыш) Михаил Филиппович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Анна Михайловна
Отец ребёнка: Оглоблин (приемыш) Михаил Филиппович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Мария Михайловна
Отец ребёнка: Оглоблин (приемыш) Михаил Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно