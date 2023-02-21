Екимов Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екимов Дмитрий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1886

Сын: Екимов Петр Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Вершинино, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1892

Сын: Екимов Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Вершинино, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екимова … Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Екимов … Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кулакова Евдокия Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Вершинино, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Печимова Елизавета Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Вершинино, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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