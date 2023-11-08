Жена Семена Макухина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.07.1835
Сын: Макухин Стефан (Степан) Семенов
Отец ребёнка: Макухин Семен (Симеон) Михайлов
Рождение ребёнка
21.01.1838
Отец ребёнка: Макухин Семен (Симеон) Михайлов
Рождение ребёнка
14.02.1838
Отец ребёнка: Макухин Семен (Симеон) Михайлов
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Анна Семенова
Отец ребёнка: Макухин Семен (Симеон) Михайлов
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Матрона Семенова
Отец ребёнка: Макухин Семен (Симеон) Михайлов
Рождение ребёнка
1851
Сын: Макухин Созонт мл. Семенов
Отец ребёнка: Макухин Семен (Симеон) Михайлов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1858