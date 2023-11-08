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Жена Семена Макухина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1858

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.07.1835

Сын: Макухин Стефан (Степан) Семенов

Отец ребёнка: Макухин Семен (Симеон) Михайлов

Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
21.01.1838

Сын: Макухин Ефрем Семенов

Отец ребёнка: Макухин Семен (Симеон) Михайлов

Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.02.1838

Сын: Макухин Федор Семенов

Отец ребёнка: Макухин Семен (Симеон) Михайлов

Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Анна Семенова

Отец ребёнка: Макухин Семен (Симеон) Михайлов

Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Матрона Семенова

Отец ребёнка: Макухин Семен (Симеон) Михайлов

Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Макухин Созонт мл. Семенов

Отец ребёнка: Макухин Семен (Симеон) Михайлов

Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макухин Семен (Симеон) Михайлов

Смерть
До 1858
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