Вологдин Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вологдин Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вологдин Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Комнаткина Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вологдина Ангелина Сергеевна

Мать ребёнка: Комнаткина Надежда Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Комнаткина Надежда Ивановна

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