Дежуров Дмитрий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Дежуров Пётр
Рождение ребёнка
03.05.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дежурова Мария Васильевна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дежуров Станислав Дмитриевич
Мать ребёнка: Дежурова Мария Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно