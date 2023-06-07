Дежуров Дмитрий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дежуров Дмитрий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1914 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Дежуров Пётр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.05.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дежурова Мария Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дежуров Станислав Дмитриевич

Мать ребёнка: Дежурова Мария Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дежурова Мария Васильевна

Смерть
Неизвестно
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