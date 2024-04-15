Котенко Евдокия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.12.1904 ст.
Дочь: Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Котенко Яков Федорович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSQS-T?i=829&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
09.04.1907 ст.
Дочь: Ирина Яковлевна
Отец ребёнка: Котенко Яков Федорович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-GJMW?i=791&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно