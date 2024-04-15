Котенко Евдокия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котенко Евдокия Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1880 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.12.1904 ст.

Дочь: Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Котенко Яков Федорович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSQS-T?i=829&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
09.04.1907 ст.

Дочь: Ирина Яковлевна

Отец ребёнка: Котенко Яков Федорович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-GJMW?i=791&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котенко Яков Федорович

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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