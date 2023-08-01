Костюренко Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.08.1996
Сын: Костюренко Николай Александрович
Мать ребёнка: Теребило Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
26.02.?
Дочь: Костюренко Елизавета Александровна
Мать ребёнка: Теребило Ольга Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно