Костюренко Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костюренко Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.08.1996

Сын: Костюренко Николай Александрович

Мать ребёнка: Теребило Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
26.02.?

Дочь: Костюренко Елизавета Александровна

Мать ребёнка: Теребило Ольга Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Теребило Ольга Николаевна

Смерть
Неизвестно
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