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Енговатов Петр Филиппов

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Место рождения

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Около 1827

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827

Отец: Енговатов Филипп Лукич

Мать: Енговатова Агафия Петрова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Енговатова Прасковья Петрова

Мать ребёнка: Енговатова Анна Федорова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Енговатов Семен Петров

Мать ребёнка: Енговатова Анна Федорова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Енговатов Иван Петров

Мать ребёнка: Енговатова Анна Федорова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1857

Дочь: Енговатова Александра Петрова

Мать ребёнка: Енговатова Анна Федорова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Енговатова Анна Федорова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
После 1858
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