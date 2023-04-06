Енговатов Петр Филиппов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1827
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827
Отец: Енговатов Филипп Лукич
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Енговатова Прасковья Петрова
Мать ребёнка: Енговатова Анна Федорова
Рождение ребёнка
Около 1850
Мать ребёнка: Енговатова Анна Федорова
Рождение ребёнка
Около 1852
Мать ребёнка: Енговатова Анна Федорова
Рождение ребёнка
Около 1857
Дочь: Енговатова Александра Петрова
Мать ребёнка: Енговатова Анна Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Енговатова Анна Федорова
Смерть
После 1858