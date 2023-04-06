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Васинский Сергей Федорович

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Место рождения

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1831

Дата смерти

После 1873

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Васинский Федор Иванович

Мать: Васинская Татьяна

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1855 ст.

Дочь: Васинская Анисья Сергеевна

Мать ребёнка: Васинская Ирина Андреевна

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1863

Сын: Васинский Дмитрий Сергеевич

Мать ребёнка: Васинская Ирина Андреевна

Благовещенка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
23.05.1873 ст.

Дочь: Васинская Феодосия сергеевна

Мать ребёнка: Васинская Ирина Андреевна

Благовещенка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васинский Василий Сергеевич

Мать ребёнка: Васинская Ирина Андреевна

Благовещенка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лукинская Дарья Сергеевна

Мать ребёнка: Васинская Ирина Андреевна

Благовещенка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васинская Ирина Андреевна

Смерть
После 1873
Благовещенка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
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