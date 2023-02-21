(Бушланова) Надежда Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бушланова) Надежда Семёновна

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Место рождения

деревня Ленская Жуковской волости Туринского уезда

Дата рождения

10.09.1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1766

Отец: Бушланов Семён Иванович

Мать: Бушланова Авдотья (Евдокия) Михайловна

деревня Ленская Жуковской волости Туринского уезда
Восприемники: той же деревни крестьянин Ульян Иванов Бушланов и крестьянская дочь Евдокия Иванова Чувашева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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