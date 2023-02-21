(Бушланова) Надежда Семёновна
Место рождениядеревня Ленская Жуковской волости Туринского уезда
Дата рождения10.09.1766
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1766
деревня Ленская Жуковской волости Туринского уезда
Восприемники: той же деревни крестьянин Ульян Иванов Бушланов и крестьянская дочь Евдокия Иванова Чувашева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно