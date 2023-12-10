Осипова Ефросинья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гоборов Михаил Малахович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гоборов Виктор Михайлович
Отец ребёнка: Гоборов Михаил Малахович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно