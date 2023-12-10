Осипова Ефросинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОсипова Ефросинья

Осипова Ефросинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1912 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

EA
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гоборов Михаил Малахович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гоборов Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Гоборов Михаил Малахович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гоборов Михаил Малахович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close