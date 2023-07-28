Сирацкий Трофим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сирацкий Трофим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сирацкий Филипп Трофимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1902

Сын: Сирацкий Леонтий Трофимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1908

Сын: Сирацкий Аврам Трофимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1909

Сын: Сирацкий Петр Трофимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1989

Сын: Сирацкий Моисей Трофимович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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