Сирацкий Трофим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сирацкий Филипп Трофимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1902
Сын: Сирацкий Леонтий Трофимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1908
Сын: Сирацкий Аврам Трофимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1909
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1989
Сын: Сирацкий Моисей Трофимович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно