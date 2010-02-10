Трутаева (Талалаева) Надежда Ивановна
Место рождениядеревня Лорис Мелики, Называевский район, Омская область, Россия
Дата рождения04.02.1927
Дата смерти10.02.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1927
Отец: Талалаев Иван Алексеевич
Мать: скрыто настройками приватности
деревня Лорис Мелики, Называевский район, Омская область, Россия
Рождение ребёнка
04.03.1959
Дочь: Ильц Наталья Анатольевна
Отец ребёнка: Трутаев Анатолий
деревня Лорис Мелики, Называевский район, Омская область, Россия
Рождение ребёнка
22.10.1961
Дочь: Юрченко Любовь Анатольевна
Отец ребёнка: Трутаев Анатолий
деревня Лорис Мелики, Называевский район, Омская область, Россия
Рождение ребёнка
13.02.1963
Сын: Трутаев Михаил Анатольевич
Отец ребёнка: Трутаев Анатолий
деревня Лорис Мелики, Называевский район, Омская область, Россия
Рождение ребёнка
03.03.1968
Сын: Трутаев Владимир Анатольевич
Отец ребёнка: Трутаев Анатолий
деревня Лорис Мелики, Называевский район, Омская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Трутаев Анатолий
Смерть
10.02.2010
Называевск, Называевский муниципальный район, Омская область