Трутаева (Талалаева) Надежда Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трутаева (Талалаева) Надежда Ивановна

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Место рождения

деревня Лорис Мелики, Называевский район, Омская область, Россия

Дата рождения

04.02.1927

Дата смерти

10.02.2010

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1927

Отец: Талалаев Иван Алексеевич

Мать: скрыто настройками приватности

деревня Лорис Мелики, Называевский район, Омская область, Россия
Рождение ребёнка
04.03.1959

Дочь: Ильц Наталья Анатольевна

Отец ребёнка: Трутаев Анатолий

деревня Лорис Мелики, Называевский район, Омская область, Россия
Рождение ребёнка
22.10.1961

Дочь: Юрченко Любовь Анатольевна

Отец ребёнка: Трутаев Анатолий

деревня Лорис Мелики, Называевский район, Омская область, Россия
Рождение ребёнка
13.02.1963

Сын: Трутаев Михаил Анатольевич

Отец ребёнка: Трутаев Анатолий

деревня Лорис Мелики, Называевский район, Омская область, Россия
Рождение ребёнка
03.03.1968

Сын: Трутаев Владимир Анатольевич

Отец ребёнка: Трутаев Анатолий

деревня Лорис Мелики, Называевский район, Омская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трутаев Анатолий

Смерть
10.02.2010
Называевск, Называевский муниципальный район, Омская область
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