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Бойков Иван Игоревич
Бойков Иван Игоревич
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Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
02.06.2018
Пол
Мужской
Отец
Бойков Игорь Александрович
1985 г.р.
Мать
Бойкова (Герасимова) Анна Николаевна
1989 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.2018
Отец:
Бойков Игорь Александрович
Мать:
Бойкова Анна Николаевна
Москва
, город федерального значения Москва
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