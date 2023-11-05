Miñleğol — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Miñleğol

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

1834

Пол

Мужской

Отец

1809 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Ğəbdrəfiq

Мать: Məğlifə Sәyfulla qızı

Смерть
1834
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