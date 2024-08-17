Родионов Арсений — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРодионов Арсений

Родионов Арсений

Место рождения

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1870 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870 ст.

Отец: Васильев Родион

Мать: Савельева Анисья

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
02.02.1890 ст.

Жена: Яковлева Параскева

Рождение ребёнка
28.08.1899

Сын: Арсеньев Александр

Мать ребёнка: Яковлева Параскева

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
01.06.1901 ст.

Сын: Арсеньев Федор

Мать ребёнка: Яковлева Параскева

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.