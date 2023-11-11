Ионова (Шемякина) Марина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.08.1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.09.1998
Дочь: Ионова Ангелина Владимировна
Отец ребёнка: Ионов Владимир Евгеньевич
Рождение ребёнка
20.07.2003
Отец ребёнка: Ионов Владимир Евгеньевич
Рождение ребёнка
14.02.2005
Отец ребёнка: Ионов Владимир Евгеньевич
Бракосочетание
Неизвестно