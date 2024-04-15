Деревянко (Дубина) Татьяна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Дубин Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Деревянко) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Деревянко Иван Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Деревянко Василий Иванович
Отец ребёнка: Деревянко Иван Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Деревянко Иван Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Деревянко Иван Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Деревянко) Полина Ивановна
Отец ребёнка: Деревянко Иван Владимирович
Рождение ребёнка
1901
Дочь: (Деревянко) Александра Ивановна
Отец ребёнка: Деревянко Иван Владимирович
Рождение ребёнка
1903
Сын: Деревянко Николай Иванович
Отец ребёнка: Деревянко Иван Владимирович
Смерть
Неизвестно