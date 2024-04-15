Деревянко (Дубина) Татьяна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Деревянко (Дубина) Татьяна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Дубин Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Деревянко) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Деревянко Иван Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Деревянко Василий Иванович

Отец ребёнка: Деревянко Иван Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Деревянко Иван Иванович

Отец ребёнка: Деревянко Иван Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Деревянко Семен Иванович

Отец ребёнка: Деревянко Иван Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Деревянко) Полина Ивановна

Отец ребёнка: Деревянко Иван Владимирович

Рождение ребёнка
1901

Дочь: (Деревянко) Александра Ивановна

Отец ребёнка: Деревянко Иван Владимирович

Рождение ребёнка
1903

Сын: Деревянко Николай Иванович

Отец ребёнка: Деревянко Иван Владимирович

Смерть
Неизвестно

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