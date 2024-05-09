Анна Анисимова
Место рождения
Дата рождения1787 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787 ст.
Отец: Анисим Иванов
Мать: Устинья Ефимова
Ревизия №5 10.11.1795 года - 8 лет ГАКО Ф-184, Оп-2, Д-200 Крестьянка - помещица Аграфена Ивановна Гвоздева Ориентировочная дата рождения 1787 год Курского наместничества, Тимской округи, села Орлянк... Показать все
Смерть
Неизвестно