Анна Анисимова 1787 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Анна Анисимова

Место рождения

Орлянка, Солнцевский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1787 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1761 г.р.

Мать

1764 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
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Место
Комментарий
Рождение
1787 ст.

Отец: Анисим Иванов

Мать: Устинья Ефимова

Орлянка, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Ревизия №5 10.11.1795 года - 8 лет ГАКО Ф-184, Оп-2, Д-200 Крестьянка - помещица Аграфена Ивановна Гвоздева Ориентировочная дата рождения 1787 год Курского наместничества, Тимской округи, села Орлянк... Показать все
Смерть
Неизвестно

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