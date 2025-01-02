Никитина Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Климов Борис Васильевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никитина Екатерина Романовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никитин Алексей Романович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никитина Анна Романовна
Отец ребёнка: не указан