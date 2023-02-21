Скибарко (Ораевская) Ольга Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.12.1904
Дата смертиОколо 1960
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1904
Рождение ребёнка
Около 27.07.1925
Сын: Скибарко Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: не указан
Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Рождение ребёнка
15.08.1928
Дочь: Хмелевская Валентина Алексеевна
Отец ребёнка: Скибарко Алексей Антонович
Смерть
Около 1960
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область