Скибарко (Ораевская) Ольга Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скибарко (Ораевская) Ольга Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.12.1904

Дата смерти

Около 1960

Пол

Женский

Добавил:

ОХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1904

Отец: Ораевский Александр Павлович

Мать: Ораевская Лидия Алексеевна

Рождение ребёнка
Около 27.07.1925

Сын: Скибарко Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: не указан

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Рождение ребёнка
15.08.1928

Дочь: Хмелевская Валентина Алексеевна

Отец ребёнка: Скибарко Алексей Антонович

Смерть
Около 1960
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
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