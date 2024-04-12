Делиев Василий Паниотович
Место рождения
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Делиев Паниот Васильевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
1822
Сын: Делиев Григорий Васильевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1824
Сын: Делиев Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1832
Сын: Делиев Ксенофонт Васильевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Мария Васильевна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Ксения Васильевна
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно