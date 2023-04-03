Кальченко (Овдиенко) Неонила Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кальченко (Овдиенко) Неонила Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.10.1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1897

Отец: Овдиенко Иван (Иоанн) Митрофанович

Мать: Овдиенко Пелагея (Мария) Харитоновна

Бракосочетание
21.01.1918

Муж: Кальченко Лука Тарасович

Толокунь, Київська область
Рождение ребёнка
10.04.1919

Сын: Кальченко Иоанн Лукьянович

Отец ребёнка: Кальченко Лука Тарасович

Рождение ребёнка
13.01.1921

Сын: Кальченко Николай Лукьянович

Отец ребёнка: Кальченко Лука Тарасович

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Масло Ольга (Елена) Лукьяновна

Отец ребёнка: Кальченко Лука Тарасович

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
05.02.1935

Сын: Кальченко Василий Лукьянович

Отец ребёнка: Кальченко Лука Тарасович

Смерть
Неизвестно
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