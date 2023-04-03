Кальченко (Овдиенко) Неонила Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.10.1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1897
Бракосочетание
21.01.1918
Толокунь, Київська область
Рождение ребёнка
10.04.1919
Сын: Кальченко Иоанн Лукьянович
Отец ребёнка: Кальченко Лука Тарасович
Рождение ребёнка
13.01.1921
Сын: Кальченко Николай Лукьянович
Отец ребёнка: Кальченко Лука Тарасович
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Масло Ольга (Елена) Лукьяновна
Отец ребёнка: Кальченко Лука Тарасович
Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
05.02.1935
Сын: Кальченко Василий Лукьянович
Отец ребёнка: Кальченко Лука Тарасович
Смерть
Неизвестно