Малахова (Левыкина) Варвара Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малахов Гавриил Отдан В Рекруты В 1785
Отец ребёнка: Малахов Евлампий Однодворец Ермилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тетюрева (Малахова) Федосья
Отец ребёнка: Малахов Евлампий Однодворец Ермилович
Рождение ребёнка
1754
Дочь: (Малахова) Евдокия
Отец ребёнка: Малахов Евлампий Однодворец Ермилович
Рождение ребёнка
1759
Дочь: (Малахов) Лукерья
Отец ребёнка: Малахов Евлампий Однодворец Ермилович
Рождение ребёнка
1774
Отец ребёнка: Малахов Евлампий Однодворец Ермилович
Смерть
После 1795