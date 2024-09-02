Малахова (Левыкина) Варвара Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малахова (Левыкина) Варвара Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малахов Гавриил Отдан В Рекруты В 1785

Отец ребёнка: Малахов Евлампий Однодворец Ермилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тетюрева (Малахова) Федосья

Отец ребёнка: Малахов Евлампий Однодворец Ермилович

Рождение ребёнка
1754

Дочь: (Малахова) Евдокия

Отец ребёнка: Малахов Евлампий Однодворец Ермилович

Рождение ребёнка
1759

Дочь: (Малахов) Лукерья

Отец ребёнка: Малахов Евлампий Однодворец Ермилович

Рождение ребёнка
1774

Сын: Малахов Иван Евлампиевич

Отец ребёнка: Малахов Евлампий Однодворец Ермилович

Смерть
После 1795

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