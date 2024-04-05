Górska (Michnowska) Rozalia 1791 — найти родственников по фамилии на Familio
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Górska (Michnowska) Rozalia

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

19.12.1831

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1776 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.11.1815

Муж: Górski Ambroży

Boczki/Grajewo akt 889/1815
Рождение ребёнка
27.04.1817

Дочь: Modzelewska (Górska) Marianna

Отец ребёнка: Górski Ambroży

Danowo/Wąsosz akt 74/1817
Рождение ребёнка
26.12.1819

Сын: Górski Jan

Отец ребёнка: Górski Ambroży

Danowo/Wąsosz akt 180/1819
Рождение ребёнка
08.02.1823

Сын: Górski Romuald

Отец ребёнка: Górski Ambroży

Danowo/Wąsosz akt 23/1823
Смерть
19.12.1831
Danowo

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