Górska (Michnowska) Rozalia
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смерти19.12.1831
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.11.1815
Муж: Górski Ambroży
Boczki/Grajewo akt 889/1815
Рождение ребёнка
27.04.1817
Дочь: Modzelewska (Górska) Marianna
Отец ребёнка: Górski Ambroży
Danowo/Wąsosz akt 74/1817
Рождение ребёнка
26.12.1819
Сын: Górski Jan
Отец ребёнка: Górski Ambroży
Danowo/Wąsosz akt 180/1819
Рождение ребёнка
08.02.1823
Сын: Górski Romuald
Отец ребёнка: Górski Ambroży
Danowo/Wąsosz akt 23/1823
Смерть
19.12.1831
Danowo