Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1973

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1995 г.р.

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1973

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.01.1995

Сын: Вадим

Мать ребёнка: Наталья

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