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Иван
Иван
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
02.02.1973
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Вадим
1995 г.р.
Добавил:
КМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1973
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.01.1995
Сын:
Вадим
Мать ребёнка:
Наталья
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