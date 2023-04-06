Стогов Александр Сергеевич
Место рождения
Дата рождения21.01.1959
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1959
Отец: Стогов Сергей Алексеевич
Мать: Стогова Лидия Павловна
Бракосочетание
06.11.1981
Жена: Стогова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
30.08.1982
Сын: Стогов Павел Александрович
Мать ребёнка: Стогова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
28.11.1983
Дочь: Стогова Анна Александровна
Мать ребёнка: Стогова Татьяна Ивановна