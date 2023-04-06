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Стогов Александр Сергеевич

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Место рождения

Кимовск, Кимовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

21.01.1959

Пол

Мужской

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1959

Отец: Стогов Сергей Алексеевич

Мать: Стогова Лидия Павловна

Кимовск, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
06.11.1981

Жена: Стогова Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
30.08.1982

Сын: Стогов Павел Александрович

Мать ребёнка: Стогова Татьяна Ивановна

Электроизолятор, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
28.11.1983

Дочь: Стогова Анна Александровна

Мать ребёнка: Стогова Татьяна Ивановна

Электроизолятор, Раменский муниципальный район, Московская область
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