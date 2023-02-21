Бурдин Андрей Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурдин Андрей Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1919

Дата смерти

13.02.1984

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1921 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.01.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бурдина Вера Алексеевна

Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бурдина Вера Алексеевна

Место жительства
Неизвестно
Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
13.02.1984
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