Бурдин Андрей Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1919
Дата смерти13.02.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.01.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бурдина Вера Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бурдина Вера Алексеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
13.02.1984