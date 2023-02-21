Шамсиямал — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шамсиямал

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Сын: Абдулфаварис Абдулгайниев

Отец ребёнка: Абдулгайний Муталлипов

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Фахриямал Абдулгайниева

Отец ребёнка: Абдулгайний Муталлипов

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Хубиямал Абдулгайниева

Отец ребёнка: Абдулгайний Муталлипов

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Хабибямал Абдулгайниева

Отец ребёнка: Абдулгайний Муталлипов

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1843

Сын: Абдулвахит Абдулгайниев

Отец ребёнка: Абдулгайний Муталлипов

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1846

Сын: Габдулвагап Абдулгайниев

Отец ребёнка: Абдулгайний Муталлипов

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абдулгайний Муталлипов

Место жительства
Неизвестно
Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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