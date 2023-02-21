Шамсиямал
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1825
Сын: Абдулфаварис Абдулгайниев
Отец ребёнка: Абдулгайний Муталлипов
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Фахриямал Абдулгайниева
Отец ребёнка: Абдулгайний Муталлипов
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Хубиямал Абдулгайниева
Отец ребёнка: Абдулгайний Муталлипов
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Хабибямал Абдулгайниева
Отец ребёнка: Абдулгайний Муталлипов
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Абдулгайний Муталлипов
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Абдулгайний Муталлипов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно