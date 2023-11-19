Шевцова Федосья Кузьминовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевцова Федосья Кузьминовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.05.1916

Дата смерти

07.08.1977

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1916

Отец: Шулеков Кузьма

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Виленчук Валентина Валерьевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
08.10.1946

Дочь: Алексеева Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Шевцов Василий Тимофеевич

Смерть
07.08.1977

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