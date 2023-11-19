Шевцова Федосья Кузьминовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.05.1916
Дата смерти07.08.1977
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1916
Отец: Шулеков Кузьма
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Виленчук Валентина Валерьевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
08.10.1946
Дочь: Алексеева Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Шевцов Василий Тимофеевич
Смерть
07.08.1977