Ростовцев Дмитрий
Место рождения
Дата рождения13.06.1993
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1993
Отец: Ростовцев Анатолий Павлович
Мать: Ростовцева Галина
Рождение ребёнка
20.08.2023
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ростовцева Евгения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ростовцева Евгения
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ростовцева Евгения