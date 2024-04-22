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Ростовцев Дмитрий

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Место рождения

Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

13.06.1993

Пол

Мужской

Отец

Мать

1962 г.р.

Жена

1996 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1993

Отец: Ростовцев Анатолий Павлович

Мать: Ростовцева Галина

Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.08.2023

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ростовцева Евгения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ростовцева Евгения

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ростовцева Евгения

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