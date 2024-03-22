Змичеревский Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Змичеревский Александр

Место рождения

Клепери, Cirmas pagasts, Ludzas novads

Дата рождения

11.01.1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1864

Отец: Змичеревский Иван

Мать: Змичеревская Анна

Клепери, Cirmas pagasts, Ludzas novads
Крещение
13.01.1864
Саркани, Lendžu pagasts, Rēzeknes novads
Бракосочетание
02.02.1898

Жена: Змичеревская Софья

Саркани, Lendžu pagasts, Rēzeknes novads
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Антонина

Мать ребёнка: Змичеревская Софья

Клепери, Cirmas pagasts, Ludzas novads
Рождение ребёнка
17.05.1910

Сын: Змичеревский Александр

Мать ребёнка: Змичеревская Софья

Клепери, Cirmas pagasts, Ludzas novads
Смерть
Неизвестно
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