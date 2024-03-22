Змичеревский Александр
Место рождения
Дата рождения11.01.1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1864
Отец: Змичеревский Иван
Мать: Змичеревская Анна
Крещение
13.01.1864
Бракосочетание
02.02.1898
Жена: Змичеревская Софья
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Антонина
Мать ребёнка: Змичеревская Софья
Рождение ребёнка
17.05.1910
Мать ребёнка: Змичеревская Софья
Смерть
Неизвестно