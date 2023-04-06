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Иванов Евдоким Никифорович

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Место рождения

Новый Копыл, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

25.07.1826 ст.

Дата смерти

29.07.1895 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1826 ст.

Отец: Иванов Никифор Антонович

Мать: Иванова Пелагея Ипатовна

Новый Копыл, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Восприемник: дворянина Ивана Никитина дворовый Афанасий Юрьев 38 семья в 1858
Бракосочетание
20.10.1844 ст.

Жена: Иванова Дарья Лаврентьевна

Рождение ребёнка
11.09.1845 ст.

Сын: Иванов Трофим Евдокимович

Мать ребёнка: Иванова Дарья Лаврентьевна

Новый Копыл, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Восприемники: села Копыла казенный крестьянин Петр Ефимович Иванов и девица Наталия Михайловна Иванова 38 семья в 1858
Рождение ребёнка
29.07.1848 ст.

Сын: Иванов Евстигней Евдокимович

Мать ребёнка: Иванова Дарья Лаврентьевна

Новый Копыл, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Восприемники: села Копыла казенный крестьянин Петр Ефимович Иванов и женщина Анна Климентьевна Филатова. 38 семья в 1858
Рождение ребёнка
25.05.1854 ст.

Дочь: Зайцева Федосья Евдокимовна

Мать ребёнка: Иванова Дарья Лаврентьевна

Новый Копыл, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Восприемники: села Копыла казенный крестьянин Петр Ефимович Иванов и женщина Евдокия Олимпиевна Попова 38 семья в 1858
Рождение ребёнка
27.06.1856 ст.

Сын: Иванов Филипп Евдокимович

Мать ребёнка: Иванова Дарья Лаврентьевна

Новый Копыл, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Восприемники: села Копыла казенные крестьяне Антип Семенович и девица Матрена Тихоновна Иванова. 38 семья в 1858
Рождение ребёнка
19.06.1858 ст.

Дочь: Марфа Евдокимовна

Мать ребёнка: Иванова Дарья Лаврентьевна

Новый Копыл, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Восприемники: села Копыла билетный рядовой солдат Ипполит Матфеев(ич) Зайцев и солдатская вдова Матрона Васильевна
Рождение ребёнка
23.11.1859 ст.

Сын: Иванов Андрей Евдокимович

Мать ребёнка: Иванова Дарья Лаврентьевна

Новый Копыл, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Восприемники: деревни Мочилок помещицы Клишиной крестьянин Леонтий Феодорович Панов и отставного поручика Павла Андреевича Рихтера жена Анна Ивановна.
Рождение ребёнка
03.04.1869 ст.

Сын: Иванов Георгий Евдокимович

Мать ребёнка: Иванова Дарья Лаврентьевна

Новый Копыл, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Восприемники: села Копыла крестьянин Григорий Яковлевич Филатов и мещанская жена Анна Григорьевна Дынникова.
Смерть
29.07.1895 ст.
Новый Копыл, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
от преклонных лет
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