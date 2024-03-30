Юдина Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юдина Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.1943

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1943

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1967

Сын: Юдин Владимир Витальевич

Отец ребёнка: не указан

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