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Туркин Василий Евфимиев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Туркин Ефим Симеонов

Мать: Туркина Екатерина Гаврилова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калинина Евфимия Алексеева

Рождение ребёнка
30.09.1901

Дочь: Устина Васильева

Мать ребёнка: Калинина Евфимия Алексеева

Рождение ребёнка
18.02.1902

Дочь: Туркина Екатерина Васильева

Мать ребёнка: Калинина Евфимия Алексеева

Рождение ребёнка
14.04.1905

Дочь: Туркина Анастасия Васильева

Мать ребёнка: Калинина Евфимия Алексеева

Рождение ребёнка
07.07.1907

Сын: Туркин Александр Васильев

Мать ребёнка: Калинина Евфимия Алексеева

Рождение ребёнка
11.10.1909

Сын: Туркин Михаил Васильев

Мать ребёнка: Калинина Евфимия Алексеева

Смерть
Неизвестно

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