Цишейко Станислав Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849
Отец: Цишейко Иван
Рождение ребёнка
1873
Сын: Цишейко Осип Станиславович
Мать ребёнка: Цишейко Розалия Осиповна
Рождение ребёнка
1874
Сын: Цишейко Доминик Станиславович
Мать ребёнка: Цишейко Розалия Осиповна
Рождение ребёнка
1877
Сын: Цишейко Семен Станиславович
Мать ребёнка: Цишейко Розалия Осиповна
Рождение ребёнка
1879
Сын: Цишейко Иван Станиславович
Мать ребёнка: Цишейко Розалия Осиповна
Рождение ребёнка
1880
Сын: Цешейко Владимир Станиславович
Мать ребёнка: Цишейко Розалия Осиповна
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Цишейко Анеля Станиславовна
Мать ребёнка: Цишейко Розалия Осиповна
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Пунцель Ядвига Станиславовна
Мать ребёнка: Цишейко Розалия Осиповна
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Саноцкая Юлия Станиславовна
Мать ребёнка: Цишейко Розалия Осиповна
Рождение ребёнка
1895
Сын: Цишейко Петр Станиславович
Мать ребёнка: Цишейко Розалия Осиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Цишейко Розалия Осиповна
Смерть
Неизвестно