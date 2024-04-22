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Цишейко Станислав Иванович

Место рождения

Лудза, Ludzas novads

Дата рождения

Около 1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849

Отец: Цишейко Иван

Мать: не указана

Лудза, Ludzas novads
Рождение ребёнка
1873

Сын: Цишейко Осип Станиславович

Мать ребёнка: Цишейко Розалия Осиповна

Рождение ребёнка
1874

Сын: Цишейко Доминик Станиславович

Мать ребёнка: Цишейко Розалия Осиповна

Рождение ребёнка
1877

Сын: Цишейко Семен Станиславович

Мать ребёнка: Цишейко Розалия Осиповна

Рождение ребёнка
1879

Сын: Цишейко Иван Станиславович

Мать ребёнка: Цишейко Розалия Осиповна

Рождение ребёнка
1880

Сын: Цешейко Владимир Станиславович

Мать ребёнка: Цишейко Розалия Осиповна

Лудза, Ludzas novads
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Цишейко Анеля Станиславовна

Мать ребёнка: Цишейко Розалия Осиповна

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Пунцель Ядвига Станиславовна

Мать ребёнка: Цишейко Розалия Осиповна

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Саноцкая Юлия Станиславовна

Мать ребёнка: Цишейко Розалия Осиповна

Рождение ребёнка
1895

Сын: Цишейко Петр Станиславович

Мать ребёнка: Цишейко Розалия Осиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цишейко Розалия Осиповна

Смерть
Неизвестно
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