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Чернышев Илья Артемьевич

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

19.07.1898 ст.

Дата смерти

24.09.1901 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1898 ст.

Отец: Чернышев Артемий Емельянович

Мать: Чернышева Евдокия Гавриловна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9ZW-R?i=94&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
19.07.1898 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
24.09.1901 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: худосочие
Похороны
25.09.1901 ст.
на кладбище д. Кровной
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