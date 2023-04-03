(Емельянова) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.01.1935
Сын: Желдаков Иван
Отец ребёнка: Желдаченко Пётр
х. Грушка Адыге-Хабльского р-на, , ,
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Желдаченко Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Желдаченко Пётр
Место жительства
Неизвестно
Передовая, Отрадненский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно
Красная деревня, , ,