(Емельянова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Емельянова) Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.01.1935

Сын: Желдаков Иван

Отец ребёнка: Желдаченко Пётр

х. Грушка Адыге-Хабльского р-на, , ,
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Желдаченко Пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Желдаченко Пётр

Место жительства
Неизвестно
Передовая, Отрадненский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно
Красная деревня, , ,
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