Видякина Матрона Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1834
Сын: Видякин Григорий Николаевич
Отец ребёнка: Видякин Николай Никифорович
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Видякина Александра (Алимпиада) Николаевна
Отец ребёнка: Видякин Николай Никифорович
Рождение ребёнка
1843
Сын: Видякин Степан Николаевич
Отец ребёнка: Видякин Николай Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно