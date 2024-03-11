Видякина Матрона Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Видякина Матрона Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1834

Сын: Видякин Григорий Николаевич

Отец ребёнка: Видякин Николай Никифорович

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Видякина Александра (Алимпиада) Николаевна

Отец ребёнка: Видякин Николай Никифорович

Рождение ребёнка
1843

Сын: Видякин Степан Николаевич

Отец ребёнка: Видякин Николай Никифорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Видякин Николай Никифорович

Смерть
Неизвестно
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