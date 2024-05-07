Золотарёв Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.01.?
Дочь: Смирнова (Золотарёва) Галина Николаевна
Мать ребёнка: Золотарёва Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Задачина (Золотарёва) Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Золотарёва Мария
Смерть
Неизвестно