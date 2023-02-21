Жирков Александр Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Жирков Сергей Павлович
Рождение ребёнка
26.09.1946
Сын: Жирков Валерий Александрович
Мать ребёнка: Жиркова Ольга Петровна
Пестяки, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жиркова Ольга Петровна
Смерть
Неизвестно
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия