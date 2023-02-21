Жирков Александр Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жирков Александр Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Жирков Сергей Павлович

Мать: Жиркова Устинья Матвеевна

Рождение ребёнка
26.09.1946

Сын: Жирков Валерий Александрович

Мать ребёнка: Жиркова Ольга Петровна

Пестяки, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жиркова Ольга Петровна

Смерть
Неизвестно
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
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