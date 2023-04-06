Скородумов (Аввакумов) Николай Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скородумов (Аввакумов) Николай Михайлович

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Место рождения

Филино, Вологодский район, Вологодская область

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Скородумов Михаил Аввакумович

Мать: Скородумова Евдокия Афанасьевна

Филино, Вологодский район, Вологодская область
Бракосочетание
15.01.1910 ст.

Жена: Скородумова София Виссарионовна

Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.10.1910 ст.

Дочь: Скородумова Мария Николаевна

Мать ребёнка: Скородумова София Виссарионовна

Филино, Вологодский район, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.10.1912 ст.

Дочь: Скородумова Анна Николаевна

Мать ребёнка: Скородумова София Виссарионовна

Филино, Вологодский район, Вологодская область
Рождение ребёнка
14.11.1914 ст.

Сын: Скородумов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Скородумова София Виссарионовна

Филино, Вологодский район, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.06.1917 ст.

Сын: Скородумов Павел Николаевич

Мать ребёнка: Скородумова София Виссарионовна

Филино, Вологодский район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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