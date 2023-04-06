Скородумов (Аввакумов) Николай Михайлович
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Бракосочетание
15.01.1910 ст.
Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.10.1910 ст.
Дочь: Скородумова Мария Николаевна
Мать ребёнка: Скородумова София Виссарионовна
Рождение ребёнка
20.10.1912 ст.
Дочь: Скородумова Анна Николаевна
Мать ребёнка: Скородумова София Виссарионовна
Рождение ребёнка
14.11.1914 ст.
Сын: Скородумов Николай Николаевич
Мать ребёнка: Скородумова София Виссарионовна
Рождение ребёнка
10.06.1917 ст.
Сын: Скородумов Павел Николаевич
Мать ребёнка: Скородумова София Виссарионовна
Смерть
Неизвестно