Круглова (Сероштанова) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Круглова (Сероштанова) Александра Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.09.1927

Дата смерти

24.11.2010

Пол

Женский

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1927

Отец: Сероштанов Иван Савельевич

Мать: Сероштанова Акулина Ивановна

Рождение ребёнка
14.10.1951

Дочь: Столповская Людмила Федоровна

Отец ребёнка: Круглов Федор Андреевич

Рождение ребёнка
23.02.1954

Дочь: Кулинченко Ирина Федоровна

Отец ребёнка: Круглов Федор Андреевич

Рождение ребёнка
01.01.1956

Сын: Круглов Михаил Федорович

Отец ребёнка: Круглов Федор Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Круглов Федор Андреевич

Смерть
24.11.2010
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