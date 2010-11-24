Круглова (Сероштанова) Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.09.1927
Дата смерти24.11.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1927
Рождение ребёнка
14.10.1951
Дочь: Столповская Людмила Федоровна
Отец ребёнка: Круглов Федор Андреевич
Рождение ребёнка
23.02.1954
Дочь: Кулинченко Ирина Федоровна
Отец ребёнка: Круглов Федор Андреевич
Рождение ребёнка
01.01.1956
Отец ребёнка: Круглов Федор Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.11.2010