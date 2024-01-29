Волкова Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1914
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Волков Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Балакирева (Волкова) Александра Ивановна
Отец ребёнка: Волков Иван
Рождение ребёнка
28.12.1912
Дочь: Волкова Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Волков Иван
Смерть
1914