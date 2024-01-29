Волкова Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1914

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков Владимир Иванович

Отец ребёнка: Волков Иван

Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Балакирева (Волкова) Александра Ивановна

Отец ребёнка: Волков Иван

Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
28.12.1912

Дочь: Волкова Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Волков Иван

Смерть
1914

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