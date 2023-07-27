Потапова (Кононкова) Людмила
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.03.1964
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.03.1999
Дочь: Анастасия Павлова
Отец ребёнка: Потапов Павел Алексеев
Степногорск, Степногорская городская администрация, Акмолинская область
Рождение ребёнка
26.02.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Потапов Павел Алексеев
Пермь, Пермский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно