Потапова (Кононкова) Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потапова (Кононкова) Людмила

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.03.1964

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1969 г.р.

Дети

1999 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1964

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.03.1999

Дочь: Анастасия Павлова

Отец ребёнка: Потапов Павел Алексеев

Степногорск, Степногорская городская администрация, Акмолинская область
Рождение ребёнка
26.02.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Потапов Павел Алексеев

Пермь, Пермский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потапов Павел Алексеев

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